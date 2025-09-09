Трамп планирует открыть в США сеть психиатрических клиник

Дарья Орлова
Ежегодно в стране фиксируется рост числа пациентов с тревожными и депрессивными расстройствами.

Трамп грозится открыть в США сеть психиатрических клиник

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп в интервью Daily Caller заявил о планах открыть в стране сеть психиатрических клиник, рассчитанных на лечение большого числа пациентов.

Трамп отметил, что растет потребность в качественной психиатрической помощи, и он собирается обеспечить ее доступность для всех нуждающихся. Таким образом президент США подчеркнул важность реформ в системе здравоохранения.

По мнению экспертов, идея открытия таких клиник отвечает современным вызовам, связанным с ростом числа заболеваний психики и нехваткой специализированных учреждений. В США ежегодно фиксируется увеличение пациентов с тревожными и депрессивными расстройствами, а также зависимостями.

Трамп планирует использовать свой опыт и связи для привлечения инвестиций и ускорения реализации проекта. Он также намерен внедрить инновационные подходы к лечению с акцентом на доступность услуг в регионах с недостаточной медицинской инфраструктурой.

Эксперты отмечают, что запуск сети клиник может значительно повлиять на социальную ситуацию в стране, снизить нагрузку на больницы и помочь тысячам американцев получить своевременную помощь.

