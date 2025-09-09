Фэн-шуй прогноз на неделю с 9–14 сентября: чему уделить внимание?

Звезды советуют не медлить и начать действовать.

Астрологический прогноз на неделю

На этой неделе календарь фэн-шуй говорит, что каждый день будет энергичным и продуктивным, а в выходные следует уделить особое внимание семье и дому. Советы публикует URA.RU.

9 сентября, вторник

Девятый день (IX Чэн). Завершение.

Этот день благоприятен для любого рода деятельности. Стоит посвятить время делам, и тогда успех гарантирован.

Счастливый день для: Змеи, Быка, Петуха и Обезьяны.

10 сентября, среда

Десятый день (X Шоу). Принятие.

Прекрасное время, чтобы заняться учебой, инвестициями или любой активной работой.

Счастливый день для: Лошади, Тигра, Собаки и Овцы.

11 сентября, четверг

Одиннадцатый день (XI Кай). Открытие.

Следует быть открытым к новому и проявлять любознательность. День подойдет для изучения искусства, учебы или работы с документами.

Счастливый день для: Овцы, Кролика, Свиньи и Лошади.

12 сентября, пятница

Двенадцатый день (XII Би). Закрытие.

День подойдет для начала диеты или работы с корреспонденцией. Однако может внезапно навалиться усталость. 

Счастливый день для: Обезьяны, Дракона, Крысы и Змеи.

13 сентября, суббота

Первый день (I Цзян). Созидание.

Следует быть смелыми, посвятить время знакомству с новыми людьми и расширению горизонтов.

Счастливый день для: Петуха, Быка, Змеи и Дракона.

14 сентября, воскресенье

Второй день (II Чу). Разрушение.

Выходной можно направить на очищение пространства и приведения мыслей в порядок. Можно посвятить время генеральной уборке, расхламлению гардероба, йоге, спорту или уходу за телом.

Счастливый день для: Собаки, Тигра, Лошади и Кролика.

