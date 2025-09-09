Люсе Чеботиной предъявили иск за исполнение песен Николаева и Крутого

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Это не первое юридическое разбирательство певицы.

Люся Чеботина получила иск за исполнение песен Николаева и Крутого

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Российское Авторское Общество (РАО) предъявило иск к певице Люсе Чеботиной на сумму 160 тысяч рублей из-за незаконного использования песен Народных артистов РФ Игоря Николаева и Игоря Крутого. Подробности выяснило издание KP.RU.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы. Причиной стала организация концерта «Первая леди» в декабре 2024 года в клубе Live Арена, где Чеботина исполнила восемь произведений без согласования с правообладателями, включая хит «Разве ты любил» Николаева и Крутого.

РАО поясняет, что организатор концерта обязан заключить договор о публичном исполнении произведений с правообладателями и выплатить установленное вознаграждение. Поскольку официального соглашения не было, организация обратилась в суд. Помимо авторских прав, певица нарушила смежные права на фонограммы в четырех случаях. Из-за этого на исполнительницу хита «Солнце Монако» намерена подать иск и Всемирная организация интеллектуальной собственности на сумму 76 тысяч рублей.

В РАО отметили, что запрет на использование чужих композиций касается и зарубежных песен, которые также охраняются в России, а собранные деньги аккумулируются на специальных счетах и используются по решению правительственной комиссии.

При этом, данный инцидент уже не первый юридический конфликт в творчестве Люси Чеботиной — ранее она участвовала в судебном споре с иллюзионистом.

