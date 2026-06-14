«До последнего евро»: Фицо обвинил ЕС в поддержке Украины в ущерб себе

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 47 0

При этом лидер Словакии готов требовать компенсацию за переданное Киеву оружие.

За что Фицо раскритиковал ЕС 

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер-министр Словакии Фицо: ЕС готов поддерживать Украину в ущерб себе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разочарован в том, что Европейский союз (ЕС) готов продолжать финансовую и военную поддержку Украины в ущерб собственной экономике и интересам местных жителей. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в социальных сетях.

Такое заявление словацкий лидер сделал после обсуждения предстоящего саммита объединения с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

«Я снова выразил разочарование в связи с тем, что выводы (саммита. — Прим. ред.) носят общий характер, что мы не можем сдвинуться с места в вопросах снижающейся конкурентоспособности Европейского союза и чрезвычайно высоких цен на энергию, зато в том, что касается Украины, все ясно: до последнего украинского солдата, до последнего евро необходимо вести войну», — сказал Фицо.

Кроме того, словацкий премьер намерен на предстоящем саммите поднять вопрос о выплате республике денежных компенсаций за вооружение, которое было передано Украине прошлым правительством.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Роберт Фицо заявлял, что попытки ЕС заставить Россию признать поражение — ошибочная стратегия, не имеющая шансов на успех. Он подчеркнул, что западные медиа искажают реальность, утверждая, что Москва находится в плачевном состоянии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:06
Футболист Матвей Сафонов сыграл свадьбу с Мариной Кондратюк
16:59
Бастрыкин взял на контроль ЧП с пострадавшей в воронежском аквапарке девочкой
16:43
Умерла актриса сериала «Глухарь» Лариса Хорошилова
16:27
«До последнего евро»: Фицо обвинил ЕС в поддержке Украины в ущерб себе
16:07
Артиллеристы ВС РФ уничтожили два пункта управления дронами ВСУ в Константиновке
15:48
В результате израильского удара по пригороду Бейрута погиб человек

Сейчас читают

ВС РФ вышли на северо-западные окраины Красного Лимана
Трамп пообещал «дискомбобулировать» врагов США
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео