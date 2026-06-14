Премьер-министр Словакии Фицо: ЕС готов поддерживать Украину в ущерб себе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разочарован в том, что Европейский союз (ЕС) готов продолжать финансовую и военную поддержку Украины в ущерб собственной экономике и интересам местных жителей. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в социальных сетях.

Такое заявление словацкий лидер сделал после обсуждения предстоящего саммита объединения с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

«Я снова выразил разочарование в связи с тем, что выводы (саммита. — Прим. ред.) носят общий характер, что мы не можем сдвинуться с места в вопросах снижающейся конкурентоспособности Европейского союза и чрезвычайно высоких цен на энергию, зато в том, что касается Украины, все ясно: до последнего украинского солдата, до последнего евро необходимо вести войну», — сказал Фицо.

Кроме того, словацкий премьер намерен на предстоящем саммите поднять вопрос о выплате республике денежных компенсаций за вооружение, которое было передано Украине прошлым правительством.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Роберт Фицо заявлял, что попытки ЕС заставить Россию признать поражение — ошибочная стратегия, не имеющая шансов на успех. Он подчеркнул, что западные медиа искажают реальность, утверждая, что Москва находится в плачевном состоянии.

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