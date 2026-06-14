В результате израильского удара по пригороду Бейрута погиб человек

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 64 0

Еще несколько людей получили ранения.

Израильские ракеты атаковали жилой дом в Бейруте

Фото: www.globallookpress.com/Marwan Naamani

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По меньшей мере один человек погиб и еще несколько получили ранения в результате израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута, району Гбейри. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ливанской службе скорой помощи.

«Вражеская авиация нанесла два мощных удара по району Гбейри в южном пригороде Бейрута, подтверждена гибель пока одного человека, есть раненые», — говорится в сообщении.

Известно, что от удара пострадали две квартиры в жилом доме района Гбейри.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в этот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по командному центру движения «Хезболла» в пригороде Бейрута, в районе Дахье, который использовался для подготовки террористических атак.

В ЦАХАЛ отметили, что были приняты меры для минимизации рисков для мирного населения, включая использование высокоточных боеприпасов и воздушную разведку.

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В результате израильского удара по пригороду Бейрута погиб человек

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