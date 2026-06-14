В Самарской области из-за вспышки бруцеллеза объявили карантин

В Самарской области ввели карантинные меры после обнаружения бруцеллеза у крупного рогатого скота в одном из личных подсобных хозяйств. Ограничения начали действовать на территории села Новокуровка Хворостянского района и прилегающих населенных пунктов. Об этом говорится в приказе регионального комитета ветеринарии, с которым ознакомился 5-tv.ru.

Неблагополучной по бруцеллезу признана территория в радиусе пяти километров от выявленного очага. В зону карантина вошли Новокуровка, железнодорожная станция Чагра, а также села Михайло-Лебяжье и Елань.

«Определить территорию в радиусе пяти километров, прилегающую к эпизоотическому очагу, <…> и установить ограничительные мероприятия (карантин)», — говорится в документах.

На период действия ограничений запрещены ввоз и вывоз восприимчивого к заболеванию скота, а также его выпас на пастбищах, где ранее находились больные особи. Кроме того, нельзя заготавливать и вывозить корма, контактировавшие с зараженными животными.

Под запрет также попали доение овец и коз, производство сыров из их молока и использование продукции, не прошедшей термическую обработку. Помимо этого, на карантинной территории временно запрещено проводить сельскохозяйственные ярмарки и выставки.

Что такое бруцеллез?

Бруцеллез — инфекционно-аллергическое заболевание, которое относится к зоонозам и передается человеку от зараженных животных. Возбудителями инфекции являются бактерии рода Brucella. Наиболее часто источниками заражения выступают овцы, козы, крупный рогатый скот и свиньи. При этом от человека к человеку болезнь не передается.

У человека бруцеллез обычно проявляется лихорадкой, ознобом, повышенной потливостью, слабостью, болями в мышцах и суставах, а также потерей веса. При острых формах бруцеллеза могут возникать тошнота, рвота, диарея, а также нарушения сердечного ритма.

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