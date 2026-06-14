Артиллеристы ВС РФ уничтожили два пункта управления дронами ВСУ в Константиновке

Артиллерийские подразделения «Южной» группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, цели обнаружили операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделения войск беспилотных систем. В ходе разведки военные выявили два пункта управления украинскими дронами, которые находились в жилой застройке населенного пункта.

После подтверждения полученной информации координаты объектов передали артиллерийским расчетам. Военнослужащие нанесли серию ударов по выявленным целям.

«После верификации цели координаты были переданы артиллерийскому расчету. В результате точных ударов объекты были полностью уничтожены вместе с находившимся в них личным составом и специализированным оборудованием», — отметили в Минобороны России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 79 террористических атак ВСУ на территорию ДНР, в том числе попытку удара по электроподстанции в Макеевке.

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