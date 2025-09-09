Масштабный блэкаут: почему десятки тысяч берлинцев остались без света

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Светофоры и общественный транспорт не работают.

Масштабный блэкаут: почему десятки тысяч берлинцев остались без света

Фото: www.globallookpress.com/Dirceu Portugal

DРА: В Берлине произошел масштабный блэкаут

В ночь на 9 сентября в одном из районов Берлина, Йозаннистале, произошел масштабный блэкаут, оставивший без электричества около 50 тысяч домов. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

По данным полиции Берлина, причиной стал поджог двух опор высоковольтной линии электропередачи, что привело к нарушению электроснабжения значительной части немецкой столицы.

Пожар на линиях электропередач был оперативно ликвидирован, но последствия отключения ощущаются до сих пор. Из-за отсутствия электричества остановлено движение общественного транспорта: не работают трамваи и электрички, светофоры и прочие городские системы управления движением.

В полиции начали тщательное расследование инцидента. Рассматривается версия умышленного поджога. Опоры высоковольтных линий находятся на удаленных участках, что дает злоумышленникам возможность незаметного вредительства.

Эксперты энергетических компаний предполагают, что восстановление электроснабжения в полном объеме может занять несколько часов или даже дней в зависимости от масштабов повреждений и погодных условий. Также велика вероятность дальнейших задержек и в работе транспорта, что может осложнить ситуацию в часы пик.

