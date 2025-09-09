РСТ: туристы из РФ не отказываются от поездок в Непал на фоне протестов в стране

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 22 0

При этом им могут перенести тур на другое время.

Союз туристов рассказал о судьбе россиян, отдыхающих в Непале во время протестов

Фото: Reuters/Navesh Chitrakar

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ежегодно в Непале отдыхает около 30 российских туристов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Российского союза туристской индустрии (РСТ).

По словам сотрудников организации, туристы, которые сейчас едут в страну, знают о проходящих там протестах, однако не отказываются от билетов. При этом в РСТ заявили, что если кто-то все же захочет отменить свою поездку, то тур возможно перенести на другое время.

Непал — популярное место отдыха среди, например, альпинистов, совершающих трекинги и восхождения к базовым лагерям Эвереста, Лхоцзе и другим вершинам Гималаев. Обычно основной туристический сезон начинается в конце октября и продолжается вплоть до мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что протестующие в Непале подожгли здание парламента и резиденцию премьер-министра. Сам политик уже подал в отставку, а членов правительства эвакуируют в более безопасное место на военных вертолетах. Авиасообщение между Непалом и Россией временно прекращено. Из-за этого десятки граждан РФ не могут вернуться домой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:50
Украинские диверсанты получили более 25 лет тюрьмы за теракт на военном аэродроме и минирование опор ЛЭП
18:39
Революция или очередной «золотой кирпич»: каким будет iPhone 17
18:34
РСТ: туристы из РФ не отказываются от поездок в Непал на фоне протестов в стране
18:18
Экономическая дыра и политический кризис: Франция готовится к масштабным акциям протеста
18:12
Лидеры ХАМАС выжили после израильского удара по Дохе
17:56
Прокурор может пойти на встречу: Жорин рассказал о судьбе задержанной с наркотиками в Домодедово Тарасовой

Сейчас читают

В Ейске из-за пожара в зоопарке погибли 28 крокодилов и одна черепаха
Почему Дубай? Дмитрий Нагиев рассказал об открытии актерской студии в ОАЭ
«Чикатило смешной получился, да?» — Дмитрий Нагиев о своих драматических ролях
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025