РСТ: туристы из РФ не отказываются от поездок в Непал на фоне протестов в стране

Ежегодно в Непале отдыхает около 30 российских туристов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Российского союза туристской индустрии (РСТ).

По словам сотрудников организации, туристы, которые сейчас едут в страну, знают о проходящих там протестах, однако не отказываются от билетов. При этом в РСТ заявили, что если кто-то все же захочет отменить свою поездку, то тур возможно перенести на другое время.

Непал — популярное место отдыха среди, например, альпинистов, совершающих трекинги и восхождения к базовым лагерям Эвереста, Лхоцзе и другим вершинам Гималаев. Обычно основной туристический сезон начинается в конце октября и продолжается вплоть до мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что протестующие в Непале подожгли здание парламента и резиденцию премьер-министра. Сам политик уже подал в отставку, а членов правительства эвакуируют в более безопасное место на военных вертолетах. Авиасообщение между Непалом и Россией временно прекращено. Из-за этого десятки граждан РФ не могут вернуться домой.

