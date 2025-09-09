Протестующие в Непале подожгли здание парламента и резиденцию премьер-министра

Из-за беспорядков в стране отменены авиарейсы, сотни россиян не могут улететь домой.

В Непале протестующие подожгли здание парламента и резиденцию премьер-министра. Сам политик уже подал в отставку, а членов правительства спешно эвакуируют в безопасное место на военных вертолетах.

В ходе восстания погибли не менее 19 человек. Еще десятки пострадали.

Авиасообщение прекращено. Из-за этого сотни россиян не могут попасть домой.

Полиция не справляется с разъяренной толпой. Протестующие пускают в ход все, что попадется под руку, и не собираются останавливаться.

Народный гнев вызван запретом популярных мессенджеров и социальных сетей. Хотя он уже отменен, протесты продолжились и переросли в настоящий бунт. С каждой минутой к нему присоединяется все больше людей.

