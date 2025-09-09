Протестующие в Непале подожгли здание парламента и резиденцию премьер-министра
Из-за беспорядков в стране отменены авиарейсы, сотни россиян не могут улететь домой.
Фото, видео: Reuters/Adnan Abidi; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Непале протестующие подожгли здание парламента и резиденцию премьер-министра. Сам политик уже подал в отставку, а членов правительства спешно эвакуируют в безопасное место на военных вертолетах.
В ходе восстания погибли не менее 19 человек. Еще десятки пострадали.
Авиасообщение прекращено. Из-за этого сотни россиян не могут попасть домой.
Полиция не справляется с разъяренной толпой. Протестующие пускают в ход все, что попадется под руку, и не собираются останавливаться.
Народный гнев вызван запретом популярных мессенджеров и социальных сетей. Хотя он уже отменен, протесты продолжились и переросли в настоящий бунт. С каждой минутой к нему присоединяется все больше людей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
57%
Нашли ошибку?