Daily Mail: Шестилетняя девочка всю жизнь провела взаперти в комнате в Бразилии

Сотрудники полиции спасли шестилетнюю девочку в Бразилии. Родители держали ее взаперти в комнате без окон. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ребенок находился в темном помещении в полном одиночестве в антисанитарных условиях, рядом с ней был лишь плюшевый мишка. Девочку кормили только жидкой пищей. Она никогда не ходила в детский сад. Кроме этого, ребенок не умеет разговаривать. Сотрудники опеки общались с ней при помощи звуков.

Врачи диагностировали у ребенка тяжелое недоедание, инфекцию мочевыводящих путей, заражение крови и отсутствие обязательных прививок. Консультант по защите детей Лигия Герра отметила, что волосы девочки были «спутаны» и выглядели так, «будто их никогда не мыли». По ее словам, она была «очень апатичной и безучастной».

После освобождения ребенка доставили в больницу, а затем перевели в детский дом. Родители девочки были арестованы и обвинены в жестоком обращении.

Начальник полиции Рената Занин сообщила, что мать «не осознает всей серьезности ситуации» и не проявила никаких признаков раскаяния. Власти добавили, что ранее в семье произошел другой тревожный случай — 11-летняя сестра пострадавшей родила дома, ни разу не обратившись к врачу.

