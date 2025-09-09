Шестилетняя девочка всю жизнь провела взаперти в комнате в Бразилии

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 42 0

Ранее в семье произошел другой тревожный случай — 11-летняя сестра пострадавшей родила дома, ни разу не обратившись к врачу.

Шестилетняя девочка всю жизнь провела взаперти в комнате в Бразилии

Фото: www.globallookpress.com/Vladimir Godnik

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: Шестилетняя девочка всю жизнь провела взаперти в комнате в Бразилии

Сотрудники полиции спасли шестилетнюю девочку в Бразилии. Родители держали ее взаперти в комнате без окон. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ребенок находился в темном помещении в полном одиночестве в антисанитарных условиях, рядом с ней был лишь плюшевый мишка. Девочку кормили только жидкой пищей. Она никогда не ходила в детский сад. Кроме этого, ребенок не умеет разговаривать. Сотрудники опеки общались с ней при помощи звуков.

Врачи диагностировали у ребенка тяжелое недоедание, инфекцию мочевыводящих путей, заражение крови и отсутствие обязательных прививок. Консультант по защите детей Лигия Герра отметила, что волосы девочки были «спутаны» и выглядели так, «будто их никогда не мыли». По ее словам, она была «очень апатичной и безучастной».

После освобождения ребенка доставили в больницу, а затем перевели в детский дом. Родители девочки были арестованы и обвинены в жестоком обращении.

Начальник полиции Рената Занин сообщила, что мать «не осознает всей серьезности ситуации» и не проявила никаких признаков раскаяния. Власти добавили, что ранее в семье произошел другой тревожный случай — 11-летняя сестра пострадавшей родила дома, ни разу не обратившись к врачу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
82.34
0.78 96.57
1.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:28
Хозяев зоогостиницы в Чехове отпустили без меры пресечения
17:13
Нашел «богатую тетку»: певица Наталья Штурм вышла замуж за 34-летнего альфонса
17:09
Глава МАГАТЭ Гросси: безопасность на ЗАЭС под угрозой
16:53
Блогер Никита Ефремов* внесен в перечень террористов и экстремистов
16:45
Израиль атаковал переговорную делегацию ХАМАС в Дохе
16:38
Гуф прокомментировал причастность P. Diddy к убийству рэпера Тупака

Сейчас читают

«Знаешь, что таких — много»: Гай Германика о чувствах при съемке кино
«Чикатило смешной получился, да?» — Дмитрий Нагиев о своих драматических ролях
«Всех беспокоит судьба»: что ждет «Город 312» после возвращения Аи
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025