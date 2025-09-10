Миколог Вишневский назвал причину аномального грибного бума

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 22 0

Такое явление наблюдается примерно раз в десять лет.

Грибочки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Богатый грибной сезон обусловлен результатом глобальных климатических перемен, заявил в беседе с Life.ru миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

По мнению эксперта, грибной бум связан с нестабильной весенней погодой — холод неоднократно сменялся на жару, а сухость на влажность. Именно такое частое чередование погоды способствует росту грибов, которые начали появляться еще с середины мая. Подобное явление происходит довольно редко — примерно раз в десять лет.

«В этом году мы имеем уникальный грибной сезон, не разбитый на традиционный раннелетний, позднелетний, раннеосенний и прочие вот эти характерные волны. А просто как начали появляться грибницы, так и появляются. И такое случается, конечно, нечасто. Раз в десять лет, наверное. Может, даже реже», — объяснил Вишневский.

Миколог предупредил, что в этом году грибницы сильно перенапряглись, поэтому следующий сезон может принести в разы меньше урожая.

Ранее 5-tv.ru рассказал об опасности «грибных ретритов».

