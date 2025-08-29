Забирают все здоровье: в чем опасность «грибных ретритов»

Употребление мухоморов на ретритах становится все более популярным

Рекордный урожай грибов в этом году собирают в российских лесах. И если одни ищут полезные деликатесы на зиму, то другие хотят с их помощью достичь духовного равновесия. Популярность набирают опасные ретриты, где участников угощают мухоморами. Организаторы обещают решения всех проблем, от здоровья до финансов. В итоге на псевдодуховных и псевдолечебных практиках лишиться можно и того, и другого.

Уже зарегистрированы и летальные случаи. Одно из мест, где проходят такие мероприятия, увидел корреспондент «Известий» Вячеслав Николаев.

Подольск, полицейские заходят во двор перекошенного дома: на веревке сохнет белье, у стены коптит костер.

Подозрительный дом мы нашли во время расследования «Известий» о так называемых «грибных ретритах» — на деле легализованном употреблении ядовитых грибов. Внутри на смятых простынях люди с искаженными лицами. Типичная атмосфера наркопритона.

За постояльцами «присматривает» таксист из Одессы Ярослав. Он называет себя шаманом и держит клиентов в полубессознательном состоянии: подпаивает их мухоморным отваром и вдувает в нос подозрительные смеси.

Полтора года назад на ретрите в Сочи погиб 25-летний житель Архангельска. За организацию церемонии судят сочинца Захара Хижнякова. В суде он молчит, но в соцсетях продолжает звать людей на опасные практики. Под видом семейной пары мы без труда записались к нему на «курсы исцеления» за сотню тысяч рублей.

«Заработал 100 тысяч рублей, лежа на диване. И думаю: вау, как можно круто зарабатывать, не выходя из дома. Правда, вау. Продав какой-то курс. То есть, у меня открылись силы и мотивация кому-то что-то продавать», — рассказал Захар Хижняков.

Все «ретриты» связаны в единую сеть. На вершине в США — гуру Павел Дмитриев, сын эмигрантов из Узбекистана. Он объявил себя целителем и создал псевдорелигию третьего тысячелетия — «микомистицизм».

Российские организаторы грибных церемоний — жрецы, его последователи, еще и прихожане церкви грибов, открытой Дмитриевым на десятом этаже вашингтонской многоэтажки.

«Это эксплуатация адептов, финансовая эксплуатация, часто есть и сексуальная эксплуатация. Вводят в транс при помощи химической субстанции, которая содержится в грибах, мультиногенных грибах, и дальше, собственно, ломают их волю и могут их использовать по своему усмотрению», — рассказал профессор релиоговедения православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.

Грибной гуру Дмитриев обещает исцелить от всех болезней, даже рака. Максим, неизлечимо больной, ухватился за ретрит как за спасительную соломинку и оказался в секте грибников, выстроенной по принципу финансовой пирамиды.

«Они идут по головам всех. Никаких целей для человека они добрых не предоставляют. Они предоставляют только возможность как-нибудь на этом зарабатывать. А если ты подрос, то они будут просто больше на тебе зарабатывать, как наставники, как профессионалы, которые умеют деньги рубить. Деньги они зарабатывают на психологическом давлении», — рассказал Максим Гавриленко.

Все грибные жрецы процветают в «серой» зоне: продажу БАДов с микродозами запретили, но употребление выращенного пантерного мухомора не регулируется. Этим они и пользуются, продавая за сотни тысяч «очищение», которое оборачивается отравлением.

«Какая дозировка будет токсичной, какая дозировка будет летальной, а какая дозировка приведет к тому или иному виду отравления, которое приведет за собой к изменению сознания, к изменению состояния человека», — отметил врач-нарколог Алексей Сидоров.

Пока в Сочи судят организатора смертельного обряда, а в Подольске идет расследование, секта Дмитриева живет как ни в чем не бывало. Жрец Богатский рекламирует ритуалы, гуру Дмитриев пишет новую книгу — о том, как «легально» изъять здоровье и деньги с помощью грибов.

