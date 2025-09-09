В правительстве с 2017 года: Макрон назначил нового премьер-министра

Им стал бывший министр обороны республики.

Фото: www.globallookpress.com/Alexis Sciard

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра республики. Им стал Себастьена Лекорню, который в период с 2022 года занимал должность министра обороны. Об этом сообщает BFM TV.

Себастьян Лекорню родился в 1986 году в городе Обонн. Получил образование в области права в парижском университете Пантеон-Ассас. С 16 лет был активистом партии «Союз за народное движение», а затем стал помощником депутата. В 28 лет был избран мэром города Вернон.

Был государственным секретарем по экологическому переходу, министром заморских территорий, министром обороны. Является членом партии «Возрождение». Известен как один из немногих министров, сохранивших пост в правительстве Макрона с 2017 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Франция готовится к масштабным акциям протеста. Причина — экономический и политический кризисы. Госдолг страны с каждой секундой становится все больше, а второй глава правительства за год уходит в отставку.

