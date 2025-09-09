«Уже свыклась»: беременная Тодоренко переживает, что Топалов съедет от нее

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Еще немного, и супруг «переедет на диван», уверена телеведущая.

Беременная Тодоренко выразила опасения, что Топалов съедет от нее

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Регина Тодоренко испытывает трудности со сном из-за беременности

Телеведущая Регина Тодоренко опасается, что ее супруг, певец Влад Топалов, съедет от нее. Причина — проблемы со сном на позднем сроке беременности. Откровениями Тодоренко поделилась в своем Telegram-канале.

«3:35 ночи. Бужу мужа, потому что уже час верчусь-кручусь и не могу уснуть. Кажется, тело устало, а вот мысли — наоборот, бодрствуют и роятся в голове», — сетовала Тодоренко.

По ее словам, из-за бессонницы супруг будет вынужден «съехать на диван в гостиную». Регина признается, что к третьей беременности уже смирилась с изменениями в организме и разработала несколько правил для успокоения и облегчения состояния. Такие меры помогают ей справляться с неприятными симптомами.

«Буду ли я уставать? Конечно. К третьей беременности я уже свыклась с тем, что именно так тело готовит организм женщины к новому ритму, но спать-то хочется», — поделилась телеведущая.

Несмотря на идеальный внешний образ, который часто показывают в соцсетях, в браке Влада Топалова и Регины Тодоренко происходили серьезные трудности. За семь лет совместной жизни они пережили несколько кризисов и даже находились на грани разрыва отношений.

Одним из самых сложных этапов для пары стало рождение их первенца. Этот период стал испытанием для семьи, и супруги приняли решение обратиться за помощью к психологу, чтобы сохранить свои отношения. По словам Тодоренко, именно рождение ребенка заставило их переосмыслить ценности и начать серьезную работу над собой и отношениями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
83.24
0.90 98.03
1.46
Фэн-шуй прогноз на неделю с 9–14 сентября: чему уделить внимание?

Последние новости

23:53
Какие мероприятия для детей пройдут в рамках последней недели «Лета в Москве»
23:34
Не всем йога одинаково полезна: при каких болях от занятий лучше отказаться
23:14
Чистая и защищенная кожа: как избежать обострение акне в осенний период
23:00
Хотел «раздербанить»: как военный блогер Алехин зарабатывал на лекарствах для бойцов в зоне СВО
22:50
«Джокер отдыхает»: Прохор Шаляпин удивил поклонников новым образом
22:50
Секретной методики не существует: профайлер про способы распознавания лжи

Сейчас читают

Революция или очередной «золотой кирпич»: каким будет iPhone 17
Почему Дубай? Дмитрий Нагиев рассказал об открытии актерской студии в ОАЭ
«У самой был»: Анна Цуканова-Котт про отношение к ранним бракам
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025