«Уже свыклась»: беременная Тодоренко переживает, что Топалов съедет от нее

Регина Тодоренко испытывает трудности со сном из-за беременности

Телеведущая Регина Тодоренко опасается, что ее супруг, певец Влад Топалов, съедет от нее. Причина — проблемы со сном на позднем сроке беременности. Откровениями Тодоренко поделилась в своем Telegram-канале.

«3:35 ночи. Бужу мужа, потому что уже час верчусь-кручусь и не могу уснуть. Кажется, тело устало, а вот мысли — наоборот, бодрствуют и роятся в голове», — сетовала Тодоренко.

По ее словам, из-за бессонницы супруг будет вынужден «съехать на диван в гостиную». Регина признается, что к третьей беременности уже смирилась с изменениями в организме и разработала несколько правил для успокоения и облегчения состояния. Такие меры помогают ей справляться с неприятными симптомами.

«Буду ли я уставать? Конечно. К третьей беременности я уже свыклась с тем, что именно так тело готовит организм женщины к новому ритму, но спать-то хочется», — поделилась телеведущая.

Несмотря на идеальный внешний образ, который часто показывают в соцсетях, в браке Влада Топалова и Регины Тодоренко происходили серьезные трудности. За семь лет совместной жизни они пережили несколько кризисов и даже находились на грани разрыва отношений.

Одним из самых сложных этапов для пары стало рождение их первенца. Этот период стал испытанием для семьи, и супруги приняли решение обратиться за помощью к психологу, чтобы сохранить свои отношения. По словам Тодоренко, именно рождение ребенка заставило их переосмыслить ценности и начать серьезную работу над собой и отношениями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.