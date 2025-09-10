Блогер Алехин обсуждал схему отмывания денег на поставках медикаментов бойцам СВО

Несколько сомнительных тайн сегодня раскрыл о себе военный блогер Роман Алехин. В последнее время он занимается сборами на нужны СВО, а до этого был советником у Курского губернатора Алексея Смирнова, которого подозревают в хищении миллиарда рублей, которые якобы пошли на строительство оборонительных сооружений.

Так вот в сети появилась запись Алехина, где он сам рассказывает о своих теневых схемах. Как это произошло разбирался корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.