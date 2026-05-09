Парад в честь 81-й годовщины Победы прошел в Южно-Сахалинске

Рита Цветкова
Горожане собрались на главной площади, торжественным маршем по ней прошли военнослужащие и колонна техники.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Красноухов; 5-tv.ru

В самой восточной точке России началось празднование Дня Победы. В Южно-Сахалинске состоялся парад, посвященный 81-й годовщине освобождения страны от нацистских захватчиков. Главное событие дня прошло на площади, где накануне была установлена сцена для поздравлений и выступлений артистов, сотни зрителей пришли, чтобы увидеть военный парад.

Во главе шествия — знаменная группа с Государственным флагом России и копией знамени Победы, которое было водружено на рейхстаг в мае 1945 года. За ними последовали военнослужащие из различных подразделений и колонна служебных машин — всего в параде приняли участие около 900 человек, из них около 300 представителей Минобороны РФ.

После знаменной группы по площади проследовал расчет солдат в форме красноармейцев времен Великой Отечественной войны (ВОВ), вооруженных трехлинейными винтовками Мосина. Отдельными колоннами шли женщины-военнослужащие, юнармейцы, воспитанники кадетского корпуса, курсанты учебно-методического центра «Авангард» и центра военно-спортивной подготовки «ВОИН», сотрудники региональных силовых структур, военный духовой оркестр, детский духовой оркестр «БраVо» и музыканты кадетской школы. Принял парад исполняющий обязанности командира гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) полковник Андрей Гречка.

После шествия в городе состоится акция «Бессмертный полк». В течение дня в Южно-Сахалинске ожидается серия праздничных программ, спектакли, квесты, тематические мастер-классы, просмотр фильмов о ВОВ. Кроме того, на стадионе «Космос» более 250 пар исполнят праздничный вальс «Триумф Победы». На станции Комсомольской откроется летний сезон детской железной дороги. Вечером жители увидят праздничный концерт и фейерверк на площади Победы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео факельного шествия в Керчи — с 1944 года 8 мая именно с него начинается двухдневное празднование победы над нацистскими захватчиками.

