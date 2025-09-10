«Дудки-дуделки»: штраф за курение на рабочем месте могут увеличить в десять раз

Штраф за курение на рабочем месте могут увеличить в десять раз

Перекур на работе может сильно подорожать. В Минтруд направлено предложение увеличить штрафы в десять раз для тех, кто дымит в неположенных местах. То есть до 15 тысяч рублей.

В первую очередь такое наказание грозит за курение на рабочих местах. Таким образом планируется избавить россиян от вредных привычек, а заодно повысить продуктивность компаний.

«Есть такая шутка, что у курильщика почти два обеда в день, потому что он обедает полноценно и выходит на пять-десять минут. Курение на рабочем месте, там какой-нибудь „дудки-дуделки“ (вейпа. — Прим. ред.) стало чем-то нормальным. Я понимаю, что есть люди, которые находятся в ограниченном пространстве, там проблема с выходом, контрольно-пропускной режим, но это все равно вызывает дискомфорт для других коллег», — считает руководитель проекта «Антивейп» в движении «Здоровое Отечество» Евгений Вакула.

Также предложено ввести ответственность для работодателей, которые систематически допускают нарушения. И расширить полномочия Роспотребнадзора и трудовых инспекций, которые это должны контролировать.

