«Это важно»: продюсер Тупицын о Российском рейтинге сериалов от «Медиалогии»

Российский рейтинг сериалов станет главной рекомендательной площадкой для зрителей и позволит кинематографистам лучше распознавать ожидания аудитории. Об этом рассказал продюсер телеканала РЕН ТВ Анатолий Тупицын в беседе с корреспондентом «Известий» Максимом Приходой.

«Наконец-то в нашей стране, в нашей индустрии появляется единый национальный рейтинг сериалов, который, уверен, станет главной рекомендательной площадкой для нашей аудитории. Это важно и для телевизионных каналов, и для цифровых платформ», — сказал он.

Каждая цифровая площадка имеет свою систему оценки, отмечает продюсер. Зачастую получается такая ситуация, что один и тот же проект на разных платформах имеет разные рейтинги. Это может порой затруднить выбор зрителя — стоит ли в итоге ему тратить время на просмотр или нет.

«Нам очень важно знать и понимать, что та или иная тема, тот или иной формат, актер или жанр действительно востребован, его полюбили, его хотят видеть снова, его ждут. Для нас, как для производителей этих сериалов, это такой существенный указующий перст, который будет подсказывать, что же действительно нужно в моменте для нашей зрительской аудитории», — заключил Тупицын.

Компания «Медиалогия» 24 марта представила Российский рейтинг сериалов. Первым его релизом стал топ-100 самых популярных многосерийных проектов 2025 года.

Для расчета было изучено более тысячи сериалов, вышедших в 2025 году с января по декабрь. Были проанализированы данные о поисковых запросах из различных систем, просмотры на ТВ и онлайн, а также активности аудитории в социальных медиа.

В общей сложности учитываются 19 разных параметров, а единицей измерения стало количество баллов, которые вычисляются при помощи математической формулы, где присутствуют все эти компоненты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.