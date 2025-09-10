«Усиление давления»: Трамп предложил ЕС повысить пошлины против КНР и Индии

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 14 0

Главу Белого дома беспокоит улучшение отношений Нью-Дели, Москвы и Пекина.

FT сообщила о предложении Трампа Евросоюзу увеличить пошлины против КНР и Индии

Фото: www.globallookpress.com/White House

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

FТ: Трамп предложил ЕС повысить пошлины против Индии и КНР до 100%

Президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере 100% на товары из Индии и Китая. Об этом, ссылаясь на источники в Вашингтоне, сообщает газета Financial Times.

«Дональд Трамп попросил ЕС ввести пошлины в размере до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию», — отмечается в материале.

Уточняется, что подобное решение главы Белого дома обусловлено разочарованием в скором урегулировании украинского конфликта. Кроме того, по словам одного неназванного чиновника из Вашингтона, США готовы довести собственные меры до уровня Евросоюза.

Трамп принял такое решение, в том числе, из-за переговоров российского президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендра Моди в рамках недавнего саммита Шанхайской организации сотрудничества. Благодаря этому мероприятию лидеры трех стран, как считают в Вашингтоне, улучшили взаимоотношения.

В конце августа стало известно, что США повысили пошлины на индийские товары до 50%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, когда могут пройти переговоры Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
83.24
0.90 98.03
1.46
Фэн-шуй прогноз на неделю с 9–14 сентября: чему уделить внимание?

Последние новости

3:55
«Усиление давления»: Трамп предложил ЕС повысить пошлины против КНР и Индии
3:40
Огонь по своим: здание правительства Украины пострадало от собственного ПВО
3:26
Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
3:10
«Дудки-дуделки»: штраф за курение на рабочем месте могут увеличить в десять раз
2:56
«Нарушение суверенитета»: генсек ООН высказался об израильских атаках по Катару
2:37
Пел «Катюшу» и мечтал об АК-74: сослуживцы вспоминают русского американца Майкла Глосса

Сейчас читают

Общежитие в Донецке повреждено в результате атаки ВСУ
Революция или очередной «золотой кирпич»: каким будет iPhone 17
«У самой был»: Анна Цуканова-Котт про отношение к ранним бракам
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025