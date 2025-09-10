«Усиление давления»: Трамп предложил ЕС повысить пошлины против КНР и Индии

FТ: Трамп предложил ЕС повысить пошлины против Индии и КНР до 100%

Президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере 100% на товары из Индии и Китая. Об этом, ссылаясь на источники в Вашингтоне, сообщает газета Financial Times.

«Дональд Трамп попросил ЕС ввести пошлины в размере до 100% для Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию», — отмечается в материале.

Уточняется, что подобное решение главы Белого дома обусловлено разочарованием в скором урегулировании украинского конфликта. Кроме того, по словам одного неназванного чиновника из Вашингтона, США готовы довести собственные меры до уровня Евросоюза.

Трамп принял такое решение, в том числе, из-за переговоров российского президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендра Моди в рамках недавнего саммита Шанхайской организации сотрудничества. Благодаря этому мероприятию лидеры трех стран, как считают в Вашингтоне, улучшили взаимоотношения.

В конце августа стало известно, что США повысили пошлины на индийские товары до 50%.

