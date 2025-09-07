CNN: Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином в Южной Корее

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 20 0

В Белом доме рассматривают возможность переговоров с главой КНДР.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент США Дональд Трамп собирается провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее в следующем месяце. Об этом стало известно из сообщения телеканала CNN.

«Саммит, который планируется провести в городе Кенджу в период с конца октября по начало ноября, рассматривается как ключевая возможность для Трампа встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином», — отметили в публикации.

Поездка двух лидеров связана со встречей министров торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как уточнили в источнике, на данный момент официальной информации о переговорах между США и Китаем нет. По данным CNN, в Белом доме рассматривают возможность переговоров между Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном.

До этого, 5 сентября, Трамп пожелал «долгого и процветающего» совместного будущего России, Индии и Китаю. При этом американский лидер заявил, что Соединенные Штаты потеряли Индию и Россию, как он считает, углубивших отношения с Китаем.

В сговоре с Китаем и КНДР против США Трамп обвинил Россию. Несмотря на это, он попросил Си Цзиньпина передать теплые пожелания президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп сообщил о желании видеть Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в 2026 году.

