Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Телефонный разговор Путина и Трампа может состояться уже на этой неделе

Телефонный разговор российского президента Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом может состояться на этой или следующей неделе. Об этом заявил американский лидер.

«Я думаю, на этой неделе или в начале следующей недели», — ответил глава Белого дома на вопрос журналистов о дате нового разговора с Путиным.

К тому же Трамп высказался и о недавних ударах Израиля по столице Катара — Дохе. Глава Белого дома признался, что атаки его не удивили. Однако он отметил, что «не в восторге» от произошедшего.

Кроме того, 8 сентября Трамп заявил, что уверен в возможности урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем. В том же выступлении он сообщил и о своем намерении провести телефонный разговор с российским лидером.

Пару дней назад глава Белого дома заявил, что был бы рад присутствию председателя КНР Си Цзиньпина и российского лидера Владимира Путина на предстоящем саммите G20, который пройдет в Майами в 2026 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп дал характеристику своим отношениям с лидерами РФ, Китая и КНДР.

