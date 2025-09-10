В Афинах отменили концерт пианиста Дениса Мацуева
Причиной названа «международная обстановка».
Денис Мацуев не выступит в Афинах. Знаменитого пианиста пригласили выйти на сцену вместе с оркестром. Но греческая сторона внезапно сама заявила об отмене. Причиной названа «международная обстановка».
Поклонники негодуют, причем не только в Греции. Мацуева знают во всем мире. Он дает концерты на крупнейших площадках — от Карнеги-холла до Венской филармонии.
Этим летом в Италии по той же причине не состоялся концерт выдающегося дирижера Валерия Гергиева. В эксклюзивном интервью «Известиям» он рассказал, что в разгар скандала итальянцы даже прилетали к нему. Просили согласовать новые даты.
Однако участвовать в политических играх Гергиев отказался. А также отметил, что его ждут в других странах. Ближайшие гастроли — в Китае.
