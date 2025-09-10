В РФ могут ввести налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в спорт
Это позволит привлечь значительные средства на развитие спортивных школ и кружков.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Сухов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Бизнесмены поддержат детский спорт в России. Для тех, кто помогает секциям, введут специальный налоговый вычет, пишут «Известия».
Это позволит привлечь значительные средства на развитие спортивных школ и кружков.
Подобная льгота успешно опробована в образовании. Предприниматели возвращают часть денег за счет уменьшения налога на прибыль. В перспективе вычет могут распространить и на другие сферы, считают эксперты.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
77%
Нашли ошибку?