Бритни Спирс и собачьи фекалии: поп-принцесса погрязла в бытовом хаосе

Элина Битюцкая
Что происходит с артисткой?

Бритни Спирс и собачьи «сюрпризы»: поп-принцесса погрязла в бытовом хаосе

Фото: www.globallookpress.com/AFLO

Бритни Спирс живет в грязном доме с собачьими фекалиями

Певица Бритни Спирс погрузилась в быт, мягко говоря, не самый гламурный, пишет Daily Mail. В ее доме царит беспорядок, уборщицы нет, а за собаками звезда предпочитает не убирать.

Источник, близкий к певице, описал картину без прикрас:

«Она ведет себя как ребенок, и мы в ужасе за ее будущее».

На фоне этого упадка близкие Бритни предпочитают отмалчиваться — спасать ее никто не торопится. Сама певица комментировать происходящее не стала, оставив поклонников гадать, что происходит за закрытыми дверями ее особняка.

Хаос в доме совпал с личными драмами артистки. В прошлом году Спирс окончательно развелась с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Разрыв получился болезненным: по словам инсайдеров, Бритни до сих пор ревнует экс-супруга, особенно после того, как тот закрутил роман с агентом по недвижимости Брук Ирвайн.

В 2022 году пара объявила о беременности Спирс, но малыша сохранить не удалось. А уже в 2023-м стало ясно: их история любви не выдержала испытаний.

Теперь фанатам остается надеяться, что Бритни найдет силы не только справиться с внутренними переживаниями, но и хотя бы взять в руки швабру.

