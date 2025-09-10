Куда на этот раз? Виктория Боня опубликовала фото из самолета

Виктория Боня отправилась на бьюти-выставку в Корею

Телеведущая Виктория Боня опубликовала в своем Telegram-канале фотографии из салона самолета. На этот раз звезда отправилась в Южную Корею.

«Я в Корее, в Сеуле!» — написала знаменитость под фотографией.

Судя по снимку, телеведущая полетела в Сеул бизнес-классом.

Утром 9 сентября Боня сообщила, что отправилась на бьюти-выставку, которая пройдет в Южной Корее. К сожалению, телеведущая не рассказала, на какое конкретно она поехала мероприятие. Однако можно предположить, что речь идет о выставке K-Beauty EXPO KOREA 2025, которая будет проходить в пригороде Сеула с 11 по 13 сентября. На мероприятии будет представлена косметика, средства ухода за волосами, ногтями и всем телом, а также профессиональное оборудование для бьюти-индустрии, компоненты косметики и даже медицинские услуги.

Виктория Боня запустила бренд косметики еще в 2012 году. В своем Telegram-канале она часто тестирует собственную продукцию и рассказывает, как правильно ей пользоваться.

