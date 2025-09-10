Сдать жилье получится только с разрешения соседей? Введут ли в России такой закон

Россиянам не потребуется разрешение соседей для сдачи жилья

Россиянам не придется спрашивать согласия соседей при сдаче жилья в аренду. Правительство отклонило резонансный законопроект.

В документе нашли ряд недочетов. Один из них — нарушение права распоряжаться своей собственностью. Также механизм сбора подписей сложно реализовать на практике.

Поэтому новые правила могли не только нарушить конституционные права владельцев, но и создать серьезные сложности на рынке аренды недвижимости.

