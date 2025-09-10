Развитие гастрономической культуры: в Москве учредили Ассоциацию Кулинаров

В Москве учредили Ассоциацию Кулинаров для развития гастрономической культуры

В столице состоялась презентация Ассоциации Кулинаров «АКМ». Организация намерена сфокусироваться на развитии гастрономической культуры, инноваций и сохранения кулинарных традиций.

«Москва сегодня динамично развивается как гастрономический хаб, где переплетаются традиции и современные тенденции. Наша цель — не просто делиться опытом, а создать сообщество, которое будет воспитывать новое поколение талантливых специалистов. Мы хотим, чтобы их мастерство способствовало развитию культуры питания и укрепляло репутацию московской гастрономии на мировой арене», — отметил президент Ассоциации Кулинаров Денис Перевоз.

Ключевым направлением работы станет комплексная образовательная программа под девизом: «Здоровая нация начинается со здорового и осознанного питания». Инициативу уже поддержали ведущие образовательные учреждения столицы, включая Российский биотехнологический университет и Международный технологический колледж.

Первым проектом станет серия мастер-классов и курсов для школьников и студентов, направленных на приобретение кулинарных навыков и профориентацию. У программы пока нет аналогов в стране. Ее уникальность заключается в сочетании теоретических знаний с современными трендами: работой с локальными продуктами и пищевыми технологиями.

Наставничество над будущими талантами возьмут на себя признанные лидеры кулинарной индустрии страны.

