Развитие гастрономической культуры: в Москве учредили Ассоциацию Кулинаров

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 48 0

Организация фокусируется на воспитании молодого поколения специалистов индустрии.

Развитие гастрономической культуры: в Москве учредили Ассоциацию Кулинаров

Фото: Ассоциации Кулинаров «АКМ»

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве учредили Ассоциацию Кулинаров для развития гастрономической культуры

В столице состоялась презентация Ассоциации Кулинаров «АКМ». Организация намерена сфокусироваться на развитии гастрономической культуры, инноваций и сохранения кулинарных традиций.

«Москва сегодня динамично развивается как гастрономический хаб, где переплетаются традиции и современные тенденции. Наша цель — не просто делиться опытом, а создать сообщество, которое будет воспитывать новое поколение талантливых специалистов. Мы хотим, чтобы их мастерство способствовало развитию культуры питания и укрепляло репутацию московской гастрономии на мировой арене», — отметил президент Ассоциации Кулинаров Денис Перевоз.

Ключевым направлением работы станет комплексная образовательная программа под девизом: «Здоровая нация начинается со здорового и осознанного питания». Инициативу уже поддержали ведущие образовательные учреждения столицы, включая Российский биотехнологический университет и Международный технологический колледж.

Первым проектом станет серия мастер-классов и курсов для школьников и студентов, направленных на приобретение кулинарных навыков и профориентацию. У программы пока нет аналогов в стране. Ее уникальность заключается в сочетании теоретических знаний с современными трендами: работой с локальными продуктами и пищевыми технологиями.

Наставничество над будущими талантами возьмут на себя признанные лидеры кулинарной индустрии страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
83.24
0.90 98.03
1.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:43
Сбежала или похитили? Многодетная мать пропала спустя месяц после первого исчезновения
13:35
Поцелуи — табу, тиктоки — можно: Ваня Дмитриенко поставил условие Анне Пересильд
13:18
Спиральное дело: датские врачи годами делали девочек бесплодными без их ведома
13:13
Закопанное в грядке с укропом тело мужчины нашли в Петербурге
12:54
Залила в бетон: убийцу собственной дочери в США удалось найти спустя почти 40 лет
12:42
Германия передала Украине ракеты для систем ПВО Patriot

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
Легенде с характером — 70 лет: жизнь Ларисы Долиной без фильтров
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025