Собянин: Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Специалисты занимаются восстановлением жилых домов, социальных объектов и инженерных сетей.

Москва продолжит помогать в восстановлении Донецка и Луганска — Собянин

Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин

Москва прилагает усилия для того, чтобы восстановить Луганск и Донецк, обеспечивая жизненно важную поддержку этим городам, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в MAX.

Собянин подчеркнул, что столичные специалисты занимаются восстановлением жилых домов, социальных объектов и инженерных сетей.

«Мы возвращаем города к жизни, работая в сложных и порой опасных условиях», — отметил мэр Москвы.

Подготовка многоквартирных домов и социальных объектов к осенне-зимнему сезону идет полным ходом. В частности, 1 сентября в Луганске открылась обновленная гимназия, а работы продолжаются в одной из школ Донецка и на объектах здравоохранения.

Кроме того, в городах-побратимах активно ведутся дорожные работы. Специалисты восстанавливают мосты, путепроводы, почтовые отделения и другие важные инфраструктурные объекты. В этом году в Луганске планируется отремонтировать 104 многоквартирных жилых дома и музыкальную школу, а в Донецке — 69 многоквартирных жилых домов.

Сергей Собянин также отметил, что работы будут продолжены в 2026 году, и Москва сделает все возможное для создания комфортных условий жизни в этих городах-побратимах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в РФ могут ввести налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в спорт.

