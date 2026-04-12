В Москве распустились первые цветки сакуры

Элина Битюцкая
Полное цветение ожидается уже в понедельник, 13 апреля.

Первые цветки сакуры раскрылись в Аптекарском огороде

Фото: MAX/Аптекарский огород МГУ

Первые цветки сакуры раскрылись в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ботанического сада.

Речь идет о вишне Саржента — самой крупной сакуре в коллекции сада. Ее нежные лепестки показались на ветках под открытым небом у грота в Дальневосточном саду. Сотрудники «Аптекарского огорода» прогнозируют, что в полную силу цветение развернется уже в понедельник, 13 апреля.

К слову, первая сакура в этом году зацвела здесь 6 апреля — на десять дней раньше, чем в прошлом сезоне. Дерево, которое сейчас радует первыми цветами, относится к виду вишня мелкопильчатая. Ее родина — Япония, север Китая и Корейский полуостров.

Ранее в Москве в ботаническом саду МГУ началось цветение первых магнолий.

Во время цветения стоит быть внимательными и аккуратными владельцам собак — прогулки среди весенних цветов могут серьезно навредить любимому питомцу.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:41
Песков: Каллас училась в плохой советской школе
18:28
Постоянные проблемы с кишечником? Решение может быть простым
18:11
«Винни‑Пух» по-северодвински: Воспитатель бросала малышей, а заведующая «не замечала» до публикации видео
17:42
Брат главы Башкирии погиб в аварии
17:41
В Москве распустились первые цветки сакуры
17:25
Все места были забиты: в Москве написали Всероссийский космический диктант

Сейчас читают

«Скользкий момент»: Митя Фомин упал со сцены во время концерта
«Мы испытали шок»: стоматолог потерял иглу в желудке девятилетней девочки
Владимир Путин исполнил мечту мальчика, который хотел познакомиться с космонавтом
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео