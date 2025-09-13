Под теплым пледом: ТОП-7 осенних фильмов в ненастную погоду

Осень — пора раздумий, уединенных прогулок и ароматных горячих напитков. Совсем скоро улицы города будут окутаны плотной серой дымкой дождя и приглушенными звуками повседневной суеты. Листья пожелтеют и создадут золотистые ковры на тротуарах, а воздух наполнится влажностью и прохладой, создавая атмосферу тихого уюта и домашнего тепла.

Чтобы не поддаваться осенней хандре, 5-tv.ru составил подборку осенних фильмов, которые идеально подойдут для уютных посиделок дома под шерстяным пледом, в теплых носках и с кружкой горячего какао. Посмотрим?

«Осень в Нью-Йорке»

Очаровательно грустный и вместе с тем вдохновляющий фильм с невероятными Ричардом Гиром и Вайноной Райдер.

Фото: Кадр из к/ф «Осень в Нью-Йорке», реж. Джоан Чэнь, 2000 г.

Во время прогулки по Центральному парку владелец нью-йоркского ресторана Уилл Кин попрощался со своей нынешней возлюбленной и тут же встретил Шарлотту Филдинг. Вечером того же дня он снова увидел ее — на праздновании 22-летия Шарлотты в его ресторане.

Несмотря на свои 48 лет и репутацию опытного и неутомимого сердцееда, Уилл не раздумывая бросился в новый роман. Есть ли предел возрасту для мужчины с внешностью, как у Ричарда Гира?

Их отношения развивались стремительно, пока Уилл не узнал, что его возлюбленная смертельно больна и ей осталось жить всего год, а может и меньше.

«Дом у озера»

Мелодрама и фэнтези в одном фильме. В ролях романтичные Киану Ривз и Сандра Буллок.

Фото: Кадр из к/ф «Дом у озера», реж. Алехандро Агрести, 2000 г.

Кто бы мог подумать, что один почтовый ящик способен стать соединяющим мостиком во времени? Кейт Форстер рассталась с парнем и решила переехать, чтобы начать новую жизнь и быть ближе к работе. Она оставила письмо для следующего жильца, в котором описала некоторые особенности дома.

Новым арендатором стал Алекс Уайлер — одинокий архитектор, отец которого построил этот дом. Прочитав письмо, Алекс не смог понять, почему информация Кейт не соответствует действительности. Это подтолкнуло его написать ответ.

Через несколько дней общения герои выяснили, что живут в разные временные эпохи: он — в 2004 году, а она — в 2006 году. Единственным связующим звеном между ними оказался загадочный почтовый ящик.

«Улыбка Моны Лизы»

В главной роли — очаровательная Джулия Робертс.

Фото: Кадр из к/ф «Улыбка Моны Лизы», реж. Майк Ньюэлл, 2003 г.

В 1953 году в Америке женщины активно борются за свои права. В это время Кэтрин Энн Уотсон, выпускница Беркли, устраивается на работу преподавателем истории искусств в женский колледж Уэллесли.

Руководство и большинство преподавателей придерживаются традиционных взглядов на роль женщины в обществе. Кэтрин с пылом вступает в борьбу за равноправие полов и вдохновляет студенток, таких как Бетти и Джоан.

Эти изменения влияют как на учениц, так и на саму Кэтрин, заставляя ее переосмыслить свою жизнь.

«Вечное сияние чистого разума»

В главных ролях — загадочные Джим Керри и Кейт Уинслет.

Фото: Кадр из к/ф «Вечное сияние чистого разума», реж. Мишель Гондри, 2004 г.

Джоэл, скромный и задумчивый молодой человек, ведет скучную и однообразную жизнь. Но однажды он неожиданно садится на электричку в противоположном направлении и едет к морю.

На песчаном пляже он замечает девушку с ярко-синими волосами. В поезде они знакомятся, и Джоэл понимает, что у них с Клементиной много общего, словно он уже знает эту девушку.

Вскоре он осознает, что действительно был знаком с ней и что они были парой. Но как такое возможно?

«Сладкий ноябрь»

Неподражаемый Киану Ривз и красотка Шарлиз Терон в главных ролях.

Фото: Кадр из к/ф «Сладкий ноябрь», реж. Пэт О’Коннор, 2001 г.

Нельсон Мосс, рекламный агент, известный своей невероятной работоспособностью, стремительно движется по жизни, не представляя себе ничего иного.

Однако Сара Дивер, женщина с живым и эксцентричным характером, наполовину соблазнительница, наполовину философ, имеет совсем иное представление о жизни.

Если ей удастся, Нельсон станет новой победой в ее серии по изменению человеческих судеб.

«Легенда о пианисте»

В главной роли — удивительный Тим Рот.

Фото: Кадр из к/ф «Легенда о пианисте», реж. Джузеппе Торнаторе, 1998 г.

В начале XX века на борту парохода «Вирджиния» был обнаружен младенец, спрятанный в коробке из-под лимонов. Мальчик провел всю свою жизнь на этом огромном океанском лайнере, который регулярно курсировал между Америкой и Европой. Он ни разу не ступал на сушу.

Каким-то удивительным образом, научившись играть на рояле, Дэнни Будманн Т.Д. Лемон 1900-го года рождения стал настоящим виртуозом. Он развлекал пассажиров, выступая в ресторанном оркестре.

Его жизнь окружена множеством удивительных историй, и он стал настоящей легендой.

«8 подруг Оушена»

В главных ролях: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Рианна, Сара Полсон, Аквафина и Минди Калинг.

Фото: Кадр из к/ф «8 подруг Оушена», реж. Гэри Росс, 2018 г.

Пять лет, восемь месяцев и 12 дней Дебби Оушен тщательно разрабатывала план, который должен был стать самым грандиозным ограблением в ее жизни. Она понимала, что для его осуществления потребуется собрать команду профессионалов высшего уровня, начиная с ее давней напарницы Лу Миллер.

Вместе они сформировали команду уникальных специалистов, каждый из которых обладал своими особыми навыками. Их целью стали роскошные 150 миллионов долларов, инкрустированные бриллиантами, которые украшали шею всемирно известной актрисы Дафны Клюгер.

Эти драгоценности должны были привлечь внимание всех присутствующих на главном событии года — бале в Метрополитен-музее. План был тщательно продуман, но для его успешной реализации требовалась безупречная точность.

Их задача — войти в зал, завладеть драгоценностями и покинуть его, оставаясь незамеченными, прямо под носом у всех гостей.

