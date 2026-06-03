Жительница Кубани лишилась 4 миллионов рублей после СМС о фальшивых купюрах

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Покупка квартиры для племянника обернулась потерей средств.

Жительница Кубани отдала мошенникам четыре миллиона рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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В Мостовском районе Краснодарского края 49-летняя жительница стала жертвой телефонных мошенников, потеряв четыре миллиона рублей. Под предлогом обмена якобы фальшивых купюр она передала крупную сумму незнакомцам. Об этом сообщило ГУ МВД по региону.

По данным правоохранителей, женщина планировала приобрести квартиру для племянника. Она выбрала жилье, оформила необходимые документы и сняла деньги в банке для расчета с продавцом. Однако вскоре после этого ей в мессенджере пришло изображение банкноты номиналом 5000 рублей. Следом раздался звонок от человека, представившегося сотрудником ФСБ.

Злоумышленник убедил женщину, что выданные ей в банке деньги являются поддельными. Для убедительности он включил аудиозапись, якобы подтверждающую факт подмены купюр сотрудниками финансового учреждения, при этом называя персональные данные потерпевшей.

Поддавшись давлению и панике, женщина начала выполнять инструкции аферистов. Ее отправили в другой город для «обмена» денег. В назначенном месте она передала пакет с наличностью двум неизвестным мужчинам. После того как средства не были возвращены, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полиция проводит оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание причастных лиц.

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