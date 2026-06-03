Либо война не прекратится вовсе: Аракчи назвал условия разрешения конфликта с США

Аракчи: завершение войны с США зависит от действий в отношении Ливана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что урегулирование текущего конфликта невозможно без учета ситуации в Ливане. Об этом он сказал в интервью для телеканала Al Mayadeen.

По словам Аракчи, боевые действия должны прекратиться одновременно на всех направлениях, иначе достичь устойчивого перемирия не удастся. Война прекратится либо и в Иране, и в Ливане, либо не прекратится вовсе, подчеркнул министр.

Глава иранского внешнеполитического ведомства пояснил, что Тегеран не стремится вмешиваться во внутренние дела Ливана и рассматривает ливанское движение «Хезболла» как неотъемлемую часть политической системы страны.

Аракчи также сообщил, что в ходе обсуждения инициатив по прекращению огня обращался к премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу с просьбой отдельно упомянуть Ливан в тексте соответствующего соглашения.

Комментируя ситуацию вокруг режима прекращения огня, Аракчи отметил, что, по версии Тегерана, первым договоренности нарушил Израиль. Последующие действия «Хезболлы», по его словам, стали ответом на эти шаги.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявил о близости заключения выгодного соглашения с Ираном, отметив, что его подписание стало бы позитивным результатом.

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