ФСБ пресекла попытку убийства сотрудника ОПК в Ижевске

В Ижевске сотрудники ФСБ пресекли убийство одного из ведущих сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса. На допросе злоумышленник рассказал, что согласился стать агентом украинской разведки после запугиваний со стороны СБУ.

«Пошло-поехало, что на меня взят кредит в крымском банке на миллион, что я его должен выплатить. Деньги пока зависли, мы можем держать их сутки, в противном случае тоже возбуждает уголовное дело», — рассказал задержанный.

Чтобы отработать взятые в кредит деньги, завербованному дали приказ: отправиться в Ижевск, устроить слежку за потенциальной жертвой, а после — убить с помощью самодельного взрывного устройства. За подготовку к теракту фигуранта ждет длительный срок.

