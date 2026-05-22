Прицельно били по детям: что известно об ударе ВСУ по общежитию в Старобельске

О террористическом ударе ВСУ по Луганской Народной Республике (ЛНР). Боевики прицельно атаковали общежитие колледжа. Били тяжелыми дронами самолетного типа. Пятиэтажное здание обрушилось. В момент нападения в нем находились 86 подростков. По предварительным данным, погибли четверо. Ранения получили 39.

Спасатели проводят поисковую операцию — под обломками еще могут находиться люди. Но из-за угрозы новых атак приходится приостанавливать работу. Сейчас на месте находится корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Удар ВСУ по Старобельскому профессиональному колледжу был нанесен этой ночью, как раз в тот момент, когда в общежитии спали студенты. Уже известно, что в момент удара там находились 86 детей. Ранения получили около 40 в возрасте от 14 до 18 лет.

«Они были где-то далеко, сюда только эхо доходило. А где-то около часа ночи началось уже здесь, близко, рядом. Мы не думали, что это здесь, техучилище, пединститут», — рассказал местный житель.

Как стало известно, удар нанесли украинскими беспилотниками, били прицельно по учебному корпусу и общежитию, где никогда не было военных. Удар был настолько мощным, что часть пятиэтажного здания была почти полностью разрушена. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать тех, кто может под ними оставаться. Троих уже удалось поднять на поверхность.

«Сейчас на месте работает МЧС, работает, безусловно, скорая помощь, работают медики, работает психологическая помощь, развернут пункт временного размещения прибывших родителей», — сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В какой-то момент спасателям пришлось приостановить работы из-за угрозы повторной атаки. Практически весь квартал полностью оцеплен.

Помимо учебного корпуса и общежития колледжа, от ударов ВСУ были повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина. На месте трагедии продолжают работать экстренные службы.

