В Керчи предотвратили теракт на железной дороге

В Керчи удалось предотвратить террористический акт на железной дороге, который готовили украинские спецслужбы. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.

В результате оперативных действий был задержан 32-летний житель города, которого, как утверждается, завербовали представители украинских спецслужб. Участок железной дороги использовался российскими военными для перевозки цистерн с горюче-смазочными материалами.

В ведомстве сообщили, что по заданию куратора мужчина приобрел необходимые компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и спрятал их у себя дома в специально оборудованном тайнике. По данным ФСБ, устройство предназначалось для совершения теракта — подрыва железнодорожного полотна.

В ФСБ уточнили, что по факту подготовки теракта возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Краснодаре. Задержанный гражданин нашей страны планировал устроить поджог. На допросе он признался, что связался с представителями запрещенной в России террористической организации и получил от них все инструкции.

