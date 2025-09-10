Остров в воде: на Бали бушует наводнение из-за ливней

На Бали бушует наводнение из-за ливней

На острове Бали, где находятся тысячи наших соотечественников, бушуют наводнения. Тропические ливни накрыли курортные районы. Вода подмывает грунт, рушатся целые дома.

В нашем посольстве заявили «Известиям», что пока данных о пострадавших россиянах нет. Тем не менее власти уже сообщают о пропавших без вести местных жителях. Крупнейшие трассы затоплены или заблокированы оползнями. Людей эвакуируют и вывозят из зоны бедствия. Самая сложная ситуация в городе Денпасар. Российские туристы делятся кадрами из своих отелей.

«Воды было по щиколотку. После поднялась вода до 20-30 сантиметров. Это, конечно, коллапс. Сейчас по всей вилле развешены вещи. Вещи сушим, мягкую мебель сушим», — рассказала российская туристка Евгения Кулий.

Тропический ливень по прогнозам синоптиков продолжится до конца недели. Причем до периода дождей, привычного в Индонезии, еще далеко. Сейчас там в самом разгаре туристический сезон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.