Польша перебрасывает войска к белорусской границе

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 29 0

Официальная версия Варшавы связана с подготовкой к учениям «Запад-2025».

Польша начала переброску военной техники к границе с Белоруссией

Фото: www.globallookpress.com/ Jaap Arriens

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Польша начала перебрасывать военную технику и подразделения к белорусской границе. Об этом сообщил портал News.By.

«Польша перебрасывает войска на границу с Республикой Беларусь после того, как было объявлено о закрытии погранпереходов, в том числе и на железной дороге», — говорится в материале.

Официальная версия Варшавы связана с подготовкой к учениям «Запад-2025», которые должны пройти в Белоруссии. Однако сами маневры перенесли вглубь страны.

Белорусские власти прежде отмечали, что предстоящие учения являются плановым мероприятием, которое не носит агрессивного характера и не направлено против соседей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше были сбиты несколько беспилотников, нарушивших границу страны. Временно приостанавливали работу несколько аэропортов. Варшава уже обвинила в этом Россию, так и не приведя никаких доказательств. А глава киевского режима Владимир Зеленский назвал польский инцидент «эскалацией против ключевой европейской страны». 

При этом временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш подчеркнул, что сбитые в Польше дроны прилетели со стороны Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
83.24
0.90 98.03
1.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:17
Склад со стройматериалами загорелся во Владивостоке
15:04
Алехин продал пожилой матери инвалида б/у протез с накрашенными ногтями
14:56
Победителей конкурса «Родная игрушка» наградили в Москве
14:54
Соседи Харламов и Нагиев: Агата Муцениеце и Петр Дранга готовятся к новоселью
14:53
Польша перебрасывает войска к белорусской границе
14:48
Европа ищет повод? Польские власти обвинили Россию в нарушении границы дронами

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
Легенде с характером — 70 лет: жизнь Ларисы Долиной без фильтров
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Анна и Савва Скирдники: что можно и нельзя делать 10 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025