Подросток с аутизмом сбежал из школы в Нью-Йорке и погиб

В Нью-Йорке 15-летний Кристофер Уильямс погиб под колесами автомобиля. У подростка был серьезный диагноз — высокофункциональный аутизм, он сбежал из своей школы для детей с особенностями развития. Об этом сообщает People.

«Они подвели моего ребенка», — сказала мать Кристофера, Мелисса Льюис.

Женщина выдвинула обвинения в адрес школы имени Мартина де Порреса, которая, по ее словам, не обеспечила безопасность сына.

Инцидент произошел на шоссе примерно через 15 минут после того, как Кристофер сбежал из школы. Семья узнала о трагедии лишь после звонка из полиции. Из школы звонили с вопросом, где находится подросток, не подозревая, что он уже погиб.

Семья мальчика требует расследования инцидента и намерена подать официальные жалобы, а школа пересматривает свои меры безопасности после трагедии. Смерть Кристофера вызвала волну соболезнований. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, водитель остался на месте происшествия, обвинения не предъявлены.

