Подросток с аутизмом сбежал из школы в Нью-Йорке и погиб

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Его мать винит в произошедшем администрацию учебного заведения.

Подросток с аутизмом сбежал из школы в Нью-Йорке и погиб

Фото: www.globallookpress.com/Sven Hoppe

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Нью-Йорке 15-летний Кристофер Уильямс погиб под колесами автомобиля. У подростка был серьезный диагноз — высокофункциональный аутизм, он сбежал из своей школы для детей с особенностями развития. Об этом сообщает People.

«Они подвели моего ребенка», — сказала мать Кристофера, Мелисса Льюис.

Женщина выдвинула обвинения в адрес школы имени Мартина де Порреса, которая, по ее словам, не обеспечила безопасность сына.

Инцидент произошел на шоссе примерно через 15 минут после того, как Кристофер сбежал из школы. Семья узнала о трагедии лишь после звонка из полиции. Из школы звонили с вопросом, где находится подросток, не подозревая, что он уже погиб.

Семья мальчика требует расследования инцидента и намерена подать официальные жалобы, а школа пересматривает свои меры безопасности после трагедии. Смерть Кристофера вызвала волну соболезнований. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, водитель остался на месте происшествия, обвинения не предъявлены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
83.24
0.90 98.03
1.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:01
Экс-губернатор Курской области Смирнов пошел на соглашение со следствием
17:46
Главы Олимпийских комитетов России и Индонезии подписали меморандум о сотрудничестве
17:36
Чернышенко: филиал МГИМО в Казахстане принял в 2025 году 100 первых студентов
17:08
«Нетрезвая баба»: Александр Серов высмеял Анастасию Волочкову
17:05
Подросток с аутизмом сбежал из школы в Нью-Йорке и погиб
16:58
Зампред правительства РФ Чернышенко и премьер-министр Казахстана Бектенов отметили рост турпотока между странами

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
Смолов оказался в шаге от тюрьмы: сможет ли футболист избежать наказания
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Анна и Савва Скирдники: что можно и нельзя делать 10 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025