Мужчина убил мужа и жену на глазах у трехлетнего ребенка и скрывался 28 лет

Дарья Орлова
Громкое дело получило развязку благодаря современным технологиям.

В США задержали мужчину, которого следствие считает причастным к двойному убийству, совершенному еще в 1993 году в присутствии трехлетнего ребенка. О раскрытии старого дела сообщила газета New York Post.

Жертвами преступления стали 31-летний Луис Герреро и его 28-летняя жена Данис Симе. По данным следствия, Герреро прибыл в квартиру для предполагаемой незаконной сделки, где его ждали трое мужчин, выдававших себя за дилеров. Однако это была заранее подготовленная ловушка с целью ограбления.

Мужчину связали, после чего в помещение привели его супругу и маленького сына, остававшихся до этого в машине. После отказа отдать деньги преступники расправились с супругами на глазах у ребенка.

Злоумышленники забрали мальчика и отвезли его в дом семьи, а позже скрылись. Плачущего ребенка позже обнаружил сосед. Дело получило большой резонанс, но долгие годы оставалось нераскрытым.

Прорыв произошел только в 2025 году, когда отпечаток пальца, найденный на клейкой ленте, которой был связан Герреро, совпал с данными 61-летнего жителя Флориды Уильяма Солиса.

По версии следствия, именно он организовал нападение и участвовал в убийстве супругов. После преступления мужчина уехал в Тампу, где жил открыто много лет, а в 2001 году получил гражданство США.

Сейчас Солис арестован. Ему грозит наказание вплоть до смертной казни. Удалось ли установить личности других предполагаемых участников нападения, пока не сообщается.

