В Самаре упавшее дерево убило девочку-подростка

Дарья Орлова
Еще одна школьница получила травмы.

В Самаре упавшее дерево убило девочку-подростка. Трагедия произошла на улице Нижегородской — из-за сильного ветра дерево рухнуло на двух школьниц.

Погибла девочка 2012 года рождения. Вторая пострадавшая, 2013 года рождения, была доставлена в больницу с травмами. После происшествия следователи возбудили уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)», — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются. В региональном управлении МЧС уточнили, что происшествие случилось около 11:45 по московскому времени.

«В результате падения дерева погиб ребенок, а также пострадал один ребенок. От МЧС России на место происшествия привлекались одна единица техники и четыре специалиста», — заявили в ведомстве.

Прокуратура начала проверку.

Трагедия произошла из-за сильного ветра, который вызвал серию происшествий в Самарской области. В регионе зафиксировали падения деревьев, повреждение рекламных конструкций и другие последствия непогоды.

Объявлен оранжевый уровень опасности. По прогнозам, порывы ветра могут достигать 25–28 метров в секунду.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
