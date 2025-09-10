Соседи Харламов и Нагиев: Агата Муцениеце и Петр Дранга готовятся к новоселью

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

В элитном поселке за небольшой особняк придется заплатить около 55 миллионов рублей, за более просторное жилье — 85 миллионов рублей.

Соседи Харламов и Нагиев: Агата Муцениеце и Петр Дранга готовятся к новоселью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Агата Муцениеце и Петр Дранга готовятся к новоселью

Актриса Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга приобрели дом в престижном подмосковном поселке. Об этом сообщил Telegram-канала «Светский хроник».

Загородный поселок известен своими звездными жителями. Соседями Муцениеце и Дранги станут юморист Гарик Харламов, актер Дмитрий Нагиев, певец Алексей Чумаков с супругой Юлией Ковальчук, а также народная артистка РФ Мария Миронова.

Поселок отличается развитой инфраструктурой: охраняемая территория с пропускным режимом, коттеджи в европейском стиле, озера и парковые зоны. Для удобства жителей работают детский сад, спортивные клубы и рестораны.

Стоимость домов соответствует статусу поселка. За небольшой особняк придется заплатить около 55 миллионов рублей, за более просторное жилье — 85 миллионов рублей.

Кто именно оформил покупку, пока неизвестно. По слухам, расходы на приобретение недвижимости взял на себя Дранга. У Муцениеце уже есть квартира и дача в Подмосковье.

Агата и Петр начали свои отношения в конце 2024 года. Тогда они впервые вышли вместе на публику.

В мае 2025 года Дранга сделал Муцениеце предложение, вручив ей кольцо стоимостью около 6,6 миллиона рублей. Свадьба пары состоялась 25 августа. Агата взяла фамилию мужа.

Также супруги готовятся стать родителями — недавно актриса подтвердила третью беременность. В июле пара устроила гендер-пати, на которой объявили, что у них родится девочка. Для Агаты это будет третий ребенок: у нее уже есть сын Тимофей и дочь Мия от актера Павла Прилучного. Для Дранги дочь будет первенцем.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
83.24
0.90 98.03
1.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:17
Склад со стройматериалами загорелся во Владивостоке
15:04
Алехин продал пожилой матери инвалида б/у протез с накрашенными ногтями
14:56
Победителей конкурса «Родная игрушка» наградили в Москве
14:54
Соседи Харламов и Нагиев: Агата Муцениеце и Петр Дранга готовятся к новоселью
14:53
Польша перебрасывает войска к белорусской границе
14:48
Европа ищет повод? Польские власти обвинили Россию в нарушении границы дронами

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
Легенде с характером — 70 лет: жизнь Ларисы Долиной без фильтров
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Анна и Савва Скирдники: что можно и нельзя делать 10 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025