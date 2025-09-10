«Арктическая малина»: редкая ягода по 25 тысяч рублей стала хитом в Москве

Княженика из Югры стала деликатесом для москвичей

В Москве стремительно растет спрос на княженику, известную также как арктическая малина. Ягоду доставляют напрямую из Югры, а цена на столичных рынках достигает 25 тысяч рублей за килограмм. Сезон сбора уже завершен, и продукт остается доступен лишь ограниченному кругу покупателей. Подробностями делится URA.RU.

По словам владельца торговой марки Рената Талипова, поставки обеспечивают ханты и манси, имеющие официальное право на сбор.

«Ягода не только редчайшая, но и краснокнижная. Ханты и манси имеют разрешение на сбор и продажу излишков. Но этого очень мало — максимум, что мы смогли купить в сезон за все время деятельности, это 50 килограммов», — отметил предприниматель.

Высокая цена объясняется сложностью сбора. Если клюквы можно заготовить до 100 литров за день, то княженики удается набрать всего литр-два. В Югре килограмм стоит около 15 тысяч рублей, а в столице цена поднимается до 25 тысяч. Основные покупатели — частные лица и рестораны.

Научное название растения — Rubus arcticus. Внешне ягода напоминает малину, но ее вкус сочетает оттенки земляники и ананаса. В год в России удается собрать не более 500 килограммов княженики. По словам экспертов, растение встречается повсеместно, но плодоносит крайне редко из-за слабого опыления.

В Югре княженику можно найти в приречных березниках и на луговинах Сургутского района. Лучшие места сбора знают ханты и манси. Попытки культивировать «арктическую малину» на огородах успеха не имеют: вкус садовой ягоды значительно уступает дикорастущей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно держать продукты в холодильнике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.