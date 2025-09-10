Сварка рельсов ВСМ стартовала в Петербурге

В Петербурге стартовала сварка рельсов высокоскоростной магистрали (ВСМ) между двумя столицами. Для укладки на пути специалисты соединяют их в плети длиной в 800 метров. Технология позволяет уменьшить количество стыков. А значит — обеспечивает плавность хода, комфорт и безопасность. И это уникальная отечественная разработка.

«Уникален он тем, что аналогов в мире нет, потому что требование такое, что скорость должна быть до 400 километров в час. И вы знаете, что в России у нас очень большая разница температур. И этот рельс, самое главное, имеет идеальную прямолинейность», — рассказал вице-президент «Евраз», руководитель дивизиона «Продажи и развитие бизнеса» Сергей Синцов.

На весь цикл сварки и обработки рельсов уходит меньше часа. После петли проверяют на внутренние дефекты.

Первый участок ВСМ планируют запустить в 2027 году. Общая протяженность высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург составит 679 километров. В дальнейшем сеть расширят до Екатеринбурга, Казани, Адлера и Минска.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.