Посольство Бахрейна в РФ опубликовало кадры проезжающего королевского кортежа с российским Aurus во главе

Посольство Бахрейна в РФ опубликовало кадры российского Aurus во главе кортежа

Посольство Бахрейна в РФ распространило кадры проезжающего королевского кортежа, который возглавляет российский автомобиль Aurus.

Машину королю Хамаду Ибн Иса Аль Халифе президент РФ Владимир Путин подарил в мае прошлого года.

В конце мая 2024 года Владимир Путин встретился в Кремле с королем Хамадом Ибн Исой Аль Халифой. На переговорах лидеры стран сначала пообщались в узком кругу, затем в присутствии министров. Глава Бахрейна поблагодарил нашего президента за помощь в разрешении арабских конфликтов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин посетил завод ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре. На кадрах видно, как Путин въехал на автомобиле Aurus сразу в цех. Также в начале осмотра предприятия президент поприветствовал конструкторов авиастроения, пожав им руки. В Самару российский лидер прибыл после посещения Восточного экономического форума (ВЭФ).

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX