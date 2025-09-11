Житель Подмосковья шесть лет пытался самостоятельно избавиться от атеромы в ухе

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 31 0

Попытки мужчины не увенчались успехом.

У 53-летнего мужчины в мочках ушей сами по себе выросли крупные «серьги»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV/Александр Казаков

Врач-хирург Заречина: атеромы образовываются из-за механического повреждения

Житель подмосковного города Апрелевка на протяжении шести лет жил, ошибочно принимая кисту в ухе за обычный прыщ. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам врача-хирурга дневного стационара взрослой поликлиники Наро-Фоминской больницы в Апрелевке, 53-летний мужчина принимал кисту подкожной сальной железы — атерому — за обычное воспаление и пытался самостоятельно избавиться от нее.

«Пациент пытался самостоятельно от них сам избавиться, выдавливая содержимое, как прыщ. При обращении к специалистам было не все так плохо: мы удалили образования и наложили практически незаметные швы», — уточнила Заречина.

Источником формирования атером являются механические повреждения железы: фурункулы, порезы, ссадины, рубцы. Такие кисты способны увеличиваться в размерах и растягивать мочку уха, что впоследствии может привести к ее полному удалению.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что медик умерщвлял пациентов смертельными инъекциями.

Житель Подмосковья шесть лет пытался самостоятельно избавиться от атеромы в ухе
