Житель Подмосковья шесть лет пытался самостоятельно избавиться от атеромы в ухе

Врач-хирург Заречина: атеромы образовываются из-за механического повреждения

Житель подмосковного города Апрелевка на протяжении шести лет жил, ошибочно принимая кисту в ухе за обычный прыщ. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам врача-хирурга дневного стационара взрослой поликлиники Наро-Фоминской больницы в Апрелевке, 53-летний мужчина принимал кисту подкожной сальной железы — атерому — за обычное воспаление и пытался самостоятельно избавиться от нее.

«Пациент пытался самостоятельно от них сам избавиться, выдавливая содержимое, как прыщ. При обращении к специалистам было не все так плохо: мы удалили образования и наложили практически незаметные швы», — уточнила Заречина.

Источником формирования атером являются механические повреждения железы: фурункулы, порезы, ссадины, рубцы. Такие кисты способны увеличиваться в размерах и растягивать мочку уха, что впоследствии может привести к ее полному удалению.

