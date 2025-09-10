Во Франции более 100 тысяч человек вышли на протестные акции
В первом округе Парижа подожгли кафе, пострадал также торговый центр.
Во Франции более 100 тысяч человек вышли на протестные акции под лозунгом «Заблокируем все». Кадры с улиц Парижа показала корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза.
«Пока в Елисейском дворце к присяге приводили нового премьера, МВД вывело на улицы столько полиции, что кажется, будто вот-вот начнется гражданская война», — отметила она.
В первом округе Парижа протестующие подожгли кафе, посетителей пришлось эвакуировать. Также пострадал один из крупнейших торговых центров города — Halles. По требованию полиции была закрыта станция метро «Шатле-ле-Аль». Движение поездов приостановлено в обоих направлениях.
Акции протеста вспыхнули во Франции 10 сентября из-за недовольства граждан мерами жесткой экономии, предложенными правительством, а также общим политическим кризисом развивающимся в стране.
