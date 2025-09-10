В Венгрии учительница получила тюремный срок после смерти ребенка из-за вафли

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 17 0

Кроме того, суд запретил ей заниматься преподавательской деятельностью в течение трех лет.

В Венгрии учительница получила тюремный срок после смерти ребенка из-за вафли

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Венгрии учительница начальных классов была приговорена к полутора годам тюрьмы условно после того, как ребенок с аллергией скончался, съев вафли с орехами на детском празднике. Об этом сообщает издание BorsOnline.

«Педагог получила 1 год и 6 месяцев лишения свободы, но приговор был отсрочен на 3 года условно», — говорится в сообщении.

Также суд запретил учительнице заниматься преподавательской деятельностью в течение трех лет.

Случай вызвал широкий общественный резонанс в Венгрии. Суд был вынужден принять суровые меры, чтобы подчеркнуть ответственность педагогов за здоровье детей.

Принятый приговор и запрет на преподавательскую деятельность отражают растущую необходимость усиления контроля за аллергиками в образовательных учреждениях и повышения внимания к безопасности школьников во время мероприятий. Это может привести к пересмотру ряда школьных правил в ближайшем будущем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
84.92
1.68 99.82
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:32
Собянин: реставрация исторического здания Театра Олега Табакова завершена
21:14
Компания Соса-Соla подала в суд на производство аналога в Южной Осетии
20:50
«Исключительное доказательство»: конгресс США обнародовал видео с атакой на НЛО
20:40
В Венгрии учительница получила тюремный срок после смерти ребенка из-за вафли
20:30
Шок для всех присутствующих: в США мужчина воскрес в морге на глазах у семьи
20:20
На Камчатке продолжается операция по спасению детеныша косатки

Сейчас читают

Кошка спасла жизнь осетинского бойца на запорожском фронте
Алехин продал пожилой матери инвалида б/у протез с накрашенными ногтями
Смолов оказался в шаге от тюрьмы: сможет ли футболист избежать наказания
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025