В Венгрии учительница получила тюремный срок после смерти ребенка из-за вафли
Кроме того, суд запретил ей заниматься преподавательской деятельностью в течение трех лет.
В Венгрии учительница начальных классов была приговорена к полутора годам тюрьмы условно после того, как ребенок с аллергией скончался, съев вафли с орехами на детском празднике. Об этом сообщает издание BorsOnline.
«Педагог получила 1 год и 6 месяцев лишения свободы, но приговор был отсрочен на 3 года условно», — говорится в сообщении.
Случай вызвал широкий общественный резонанс в Венгрии. Суд был вынужден принять суровые меры, чтобы подчеркнуть ответственность педагогов за здоровье детей.
Принятый приговор и запрет на преподавательскую деятельность отражают растущую необходимость усиления контроля за аллергиками в образовательных учреждениях и повышения внимания к безопасности школьников во время мероприятий. Это может привести к пересмотру ряда школьных правил в ближайшем будущем.
