«Мы должны молиться»: на сторонника Трампа совершили покушение

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 56 0

Политик получил огнестрельное ранение в шею.

На сторонника Трампа республиканца Чарли Кирка попытались совершить покушение

Фото: www.globallookpress.com/ Yang Chenglin

На сторонника Трампа совершили покушение во время выступления

На консервативного активиста Чарли Кирка совершено покушение во время его выступления в Университете Юта Вэлли. Об этом сообщает Deseret News. Известно, что Кирк — сторонник президента США Дональда Трампа.

«Мы все должны молиться за Чарли Кирка, на которого было совершено покушение», — прокомментировал инцидент американский лидер.

Подозреваемый задержан. Глава ФБР заявил, что ведомство расследует детали покушения на политика.

На Кирка напали в ходе дискуссии со сторонниками Демократической партии. По предварительной информации, неизвестный попытался атаковать политика, когда тот вещал со сцены. Политик получил огнестрельное ранение в шею.

Охрана нейтрализовала стрелка. Кирк госпитализирован в критическом состоянии. Некоторые источники заявляют, что он умер, но эта информация пока не получила подтверждения.

Чарли Кинк — основатель консервативной организации Turning Point USA. Он является сторонник Трампа и регулярно выступает перед студентами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп предложил ЕС повысить пошлины против КНР и Индии.

