Меткий стрелок и демократ: раскрыта личность нападавшего на сторонника Трампа

Чарли Кирк сейчас находится в критическом состоянии.

Фото: www.globallookpress.com/Brian Cahn

В нападении на сторонника Трампа подозревается демократ Майкл Маллинсон

Главный подозреваемый в покушении на консервативного активиста Чарли Кирка — Майкл Маллинсон. Он является членом Демократической партии в штате Юта. Об этом сообщает Fox.

Кирк получил огнестрельное ранение в шею. В настоящий момент он находится в больнице, сообщает NBC со ссылкой на Turning Point USA. Некоторые источники заявляют, что политик скончался, однако эта информация до сих пор не была подтверждена.

При этом АР со ссылкой на источник отмечает, что состояние Кирка оценивается как критическое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на сторонника Трампа совершили покушение. Это произошло во время выступления Кирка в Университете Юта Вэлли. Подозреваемый задержан. ФБР расследует детали инцидента.

Чарли Кирк является основателем консервативной организации Turning Point USA. Он — сторонник президента США Дональда Трампа. Регулярно выступает в университетах и вступает в ожесточенные споры с либерально настроенными студентами.

